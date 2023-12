Chinney Alliance Aktie: Keine Angst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Chinney Alliance beträgt das aktuelle KGV 4, während vergleichbare Unternehmen in der Baubranche im Durchschnitt ein KGV von 48 aufweisen. Folglich ist Chinney Alliance aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Chinney Alliance liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 66,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Chinney Alliance eine Rendite von 5,81 % aus, was 0,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen in Bezug auf Chinney Alliance. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.