Chinney Alliance Aktie: Jetzt wird es spannend!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chinney Alliance bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,25 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 91 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Chinney Alliance in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chinney Alliance als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 83,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,29 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche zeigt sich, dass Chinney Alliance in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,75 Prozent erzielt hat, was um 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der Branche lag bei -10,13 Prozent, wobei Chinney Alliance um 32,62 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.