Chinney Alliance Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Chinney Alliance wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Chinney Alliance-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 80 und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Somit erhält Chinney Alliance insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Chinney Alliance ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Chinney Alliance auf 0,47 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,355 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,47 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 zeigt einen Stand von 0,4 HKD, was zu einem Abstand von -11,25 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Auf fundamentaler Ebene ist Chinney Alliance im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,25, was einen Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,22 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.