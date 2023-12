Chinlink International Holdings, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Chinlink-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt einen aktuellen Wert von 0,03 HKD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 0,024 HKD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,03 HKD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs um 20 Prozent darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chinlink. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chinlink-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass weder positiven noch negativen Ausschläge zu verzeichnen waren. Die vorherrschenden Themen rund um die Aktie waren überwiegend neutral, weshalb die Redaktion zu dem Schluss kommt, die Anlegerstimmung für Chinlink als "Neutral" einzustufen.