Chinlink International Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Chinlink-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,036 HKD um 20 Prozent darüber liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,04 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs um 10 Prozent darunter liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. In der Gesamtbetrachtung wird die Chinlink-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Chinlink zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Chinlink eine überverkaufte Situation und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI führt hingegen zu einer neutralen Bewertung, da Chinlink auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wodurch der Punkt "Neutral" bewertet wird. Ebenso führte die Intensität der Diskussionen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Chinlink-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.