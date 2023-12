Chinlink International Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Chinlink-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,024 HKD liegt, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,03 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls 20 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte erhält die Chinlink-Aktie eine Bewertung von "Schlecht" für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Chinlink-Aktie als überkauft eingestuft, da der Wert bei 100 liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dadurch wird die Einstufung auf "Neutral" geändert. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Chinlink zeigen keine eindeutigen Ausschläge und überwiegend neutrale Themen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Chinlink in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Chinlink-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.