Ching Lee Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Ching Lee-Aktie wird derzeit als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,48 im Vergleich zum Branchen-KGV von 49,25, was einer Differenz von 87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ching Lee-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung, wodurch die Aktie auch auf kurze Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ching Lee-Aktie hat einen Wert von 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 67,74, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung für Ching Lee.