Ching Lee Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Ching Lee wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt derzeit 100 Punkte an, was darauf hindeutet, dass Ching Lee überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 67,74, was bedeutet, dass Ching Lee hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Ching Lee-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ching Lee derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Die Differenz beträgt 6,29 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,29 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Ching Lee in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Analyse wird die Aktie von Ching Lee als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 6,48 insgesamt 87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Ching Lee-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ching Lee jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ching Lee-Analyse.

Ching Lee: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...