Chinesisches umweltfreundliches Unternehmen Yunhong Green CTI veranstaltet Konferenz anlässlich der Nasdaq-Notierung

Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Am 26. September fanden in der Stadt Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei eine Konferenz sowie eine Zeremonie anlässlich der Nasdaq-Notierung von Yunhong Green CTI , einem chinesischen Unternehmen für Folienverpackungsprodukte, statt.Ziel der Konferenz, an der mehr als 500 Personen teilnahmen, darunter Regierungsbeamte, Experten, Wissenschaftler, internationale Investoren und Vertreter der Industrie, war es, die grüne Entwicklung zu fördern und ein neues Muster für eine ökologische und umweltfreundliche Industrie zu schaffen.Am 25. September nordamerikanischer Zeit veranstaltete Yunhong Green CTI (Börsencode YHGJ) eine Umfirmierungszeremonie in der Nasdaq-Zentrale.Dieser Schritt markierte die Änderung des Firmennamens von Yunhong CTI in Yunhong Green CTI, eine Tochtergesellschaft der Yunhong Group, sowie die erfolgreiche Fusion und Umstrukturierung des Unternehmens mit einer Erhöhung des Grundkapitals um 2 Milliarden Yuan, wodurch ein neuer Meilenstein für Investitionen in vollständig biologisch abbaubare Materialien gesetzt wurde.„Aufbauend auf den Ressourcen der Yunhong Group setzt sich Yunhong Green CTI für die Förderung und Anwendung vollständig biologisch abbaubarer Materialien auf globaler Ebene ein und trägt damit zur Realisierung einer globalen grünen, gesunden und nachhaltigen Entwicklung bei", so Xing Zhixin, General Manager der Yunhong Group.Industrieexperten von Regierungsbehörden, Think Tanks und Universitäten tauschten sich über den Kapitalbetrieb von Yunhong Green CTI, die Anwendung vollständig biologisch abbaubarer Materialien sowie den Entwicklungstrend und die Kapitalbetriebsweise der grünen Industrie aus.Jim Rogers, ein berühmter amerikanischer Investor, Finanzwissenschaftler und einer der Gründer des Quantum Fund, tauschte sich mit einheimischen Experten und Wissenschaftlern über aktuelle Themen wie die Innovation von Umweltschutztechnologien und globale Umweltpolitik aus.Die Yunhong Group und andere Unternehmen stellten die Rolle privater Unternehmen bei der Förderung der Realwirtschaft, des Privatsektors und der Wiederbelebung des ländlichen Raums vor und berichteten über den neuen Weg, die neuen Erfahrungen und die neuen Errungenschaften beim Aufbau eines modernen, durch die Digitalisierung gestärkten Industriesystems der Realwirtschaft.Der Vorstandsvorsitzende der Yunhong Group, Li Yubao, und Jim Rogers unterzeichneten ein Memorandum über die Zusammenarbeit, das darauf abzielt, den Markt für Yunhongs Projekt für vollständig biologisch abbaubare Materialien zu erweitern.„Die Yunhong-Gruppe wird weltweit grüne Industrieparks errichten, um ein neues Muster grüner, ökologischer und nachhaltiger industrieller Entwicklung zu eröffnen", sagte Li und fügte hinzu, dass das Know-how von Yunhong Green CTI im Bereich des Umweltschutzes zur Innovation grüner Technologie und globaler grüner Governance beitragen wird.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442498Bildunterschrift: Im Wuhan East Lake Hotel fanden eine Konferenz und eine Zeremonie anlässlich der Nasdaq-Notierung von Yunhong Green CTI statt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2222930/Yunhong.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chinesisches-umweltfreundliches-unternehmen-yunhong-green-cti-veranstaltet-konferenz-anlasslich-der-nasdaq-notierung-301940743.htmlPressekontakt:Mr. Wei,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Yunhong Group, übermittelt durch news aktuell