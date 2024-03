Chinesischer Volkskongress will eine Woche tagen

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Nationaler Volkskongress wird in diesem Jahr für sieben Tage zu seiner jährlichen Tagung zusammentreten. Das am Dienstag beginnende Treffen zahlreicher Spitzenfunktionäre und Delegierter solle bis zum kommenden Montag dauern, sagte der Sprecher Lou Qinjian am Montag in Peking. Ganz oben auf der Agenda steht den offiziellen Angaben zufolge der Arbeitsbericht der Regierung.

Ein großes Augenmerk gilt auch dem Plan für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung für dieses Jahr. Die Regierung wird dabei ihr Wachstumsziel für 2024 verraten, worauf viele Beobachter gespannt warten.

Der Nationale Volkskongress ist das nicht frei gewählte Parlament Chinas. Bei seiner jährlichen Sitzung segnen die Abgeordneten die Pläne und Ziele der Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang ab. Derzeit umfasst das Plenum laut offiziellen Angaben 2956 Abgeordnete.

In Peking wurde die Polizeipräsenz in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Auf vielen Brücken stehen Wachleute, in U-Bahnhöfen wachen Soldaten an den Zugängen./jon/DP/zb