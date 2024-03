Chinesischer Baukonzern Radiance versäumt Zahlung

PEKING (dpa-AFX) - Ein weiterer chinesischer Baukonzern hat fällige Zahlungen an seine Gläubiger versäumt. Wie die in Peking ansässige Radiance Group am Mittwochabend an der Hongkonger Börse mitteilte, ist sie mit der Rückzahlung einer Anleihe über 300 Millionen Dollar (rund 275 Mio Euro) in Verzug geraten.

Der chinesische Immobiliensektor habe tiefgreifende Anpassungen erfahren, wodurch die Verkäufe der Gruppe unter extremen Druck geraten seien, hieß es in der Börsenmitteilung von Radiance. Man bemühe sich "nach Kräften um eine Lösung und ist bestrebt, eine enge Kommunikation mit den Anleihegläubigern aufrechtzuerhalten", so Radiance weiter.

China leidet unter einer schweren Immobilienkrise, die sich auf die gesamte Wirtschaft auswirkt. Viele Immobiliengesellschaften kämpfen seit Jahren mit einer hohen Verschuldung. Sie haben sich finanziell übernommen, um schnell wachsen zu können. Nun sind sie teilweise nicht mehr in der Lage, ihre Projekte zu Ende zu bauen. Allein Evergrande, der größte Entwickler des Landes, hat Schulden von über 300 Milliarden Dollar angehäuft.

Berichten zufolge konnte der ebenfalls bekannte Immobilienentwickler Country Garden erst vergangene Woche eine Zahlung für eine inländische Anleihe nicht leisten./jpt/DP/nas