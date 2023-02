Chinesischer Automarkt sackt im Januar deutlich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt hat im Januar einen herben Rückgang verzeichnet. So wurden im vergangenen Monat 1,24 Millionen Pkw an die Endkunden ausgeliefert und damit 41 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Branchenvereinigung PCA (Chinese Passenger Car Association) auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag mitteilte. Ein Minus war gemeinhin erwartet worden, denn im Dezember hatten die Verkäufe wegen Vorzieheffekten deutlich angezogen - zum Jahreswechsel liefen bestimmte Subventionen für umweltfreundlichere Autos und Steuersenkungen für spritsparende Modelle aus.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive der Töchter Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt./men/jha/