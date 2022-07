Das Chinesische Nationale Seidenmuseum und die UNESCO lancieren gemeinsam eine thematische Sammlung zum Kulturaustausch entlang der Seidenstraßen: Textilien und Bekleidung

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 8. Juli 2022 stellten Dr. Feng Zhao, Ehrendirektor des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums, und Prof. Shahbaz Khan, Direktor des UNESCO-Büros in Beijing, gemeinsam ein Buch mit dem Titel Thematic Collection of the Cultural Exchanges along the Silk Roads: Textiles and Clothing Volume (Thematische Sammlung zum Kulturaustausch entlang der Seidenstraßen: Textilien und Bekleidung) vor, ein gemeinsames Verlagsprojekt der UNESCO und des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums.Der erste Band der Thematischen Sammlung der UNESCO zum Kulturaustausch entlang der Seidenstraßen, herausgegeben von den Chefredakteuren Prof. Marie-Louise Nosch, Präsidentin der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften und Dr. Feng Zhao, spiegelt die zentrale Rolle von Textilien und Kleidung in der menschlichen Gesellschaft wider, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Seidenstraßen.Die zweiundzwanzig Kapitel des Buches umfassen Beiträge von nicht weniger als 30 renommierten internationalen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Textilien und Bekleidung aus 15 Ländern, darunter Dänemark, Russland, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Südkorea, Indien, Japan, Ägypten, Ghana und China. Die Autoren interpretieren und erläutern die Entwicklung der textilen Materialien, der Technologie, der Muster, der Kunst, der Kultur und der Funktion der Seidenstraßen aus verschiedenen Blickwinkeln sowie den Austausch entlang der Routen.Das Buch bietet einen großartigen, umfassenden Überblick über die Rolle, die Textilien und Stoffe in der Weltgeschichte gespielt haben, und hilft den Leserinnen und Lesern, die Bedeutung dieses umfassenden Themas zu verstehen, das sich über fast vier Jahrtausende erstreckt. Gabriela Ramos, stellvertretende Generaldirektorin für Sozial- und Humanwissenschaften der UNESCO, sagte: „Ich hoffe, dass dieser faszinierende Band sowohl für Fachleute als auch für interessierte Einzelpersonen eine wertvolle Quelle sein wird. Es wird das Wissen über dieses wichtige Thema vertiefen und zu den weiteren Zielen der Thematischen Sammlung beitragen, um unser kollektives Verständnis dieser kulturellen Austausche und ihres zeitgenössischen Erbes zu vertiefen."Der weltweit bekannte Historiker Peter Frankopan, Autor des Vorworts des Buches, kommentierte: „Wir erfahren, wie Muster, Farben und Moden wichtige Elemente der Nachahmung, der Beeinflussung und des Austauschs waren und warum, wann und wo bestimmte Designs und Motive übernommen wurden und wie sie sich in ihrer neuen Umgebung entwickelten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855769/dabcda8f6ac208eb0d09f2e407939a3.jpgPressekontakt:Frau Li,+86 571 87153732,lijinfang@cnsilkmuseum.orgOriginal-Content von: China National Silk Museum, übermittelt durch news aktuell