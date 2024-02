Chinesische Kleinanleger machen ihrem Ärger Luft: US-Botschaft wird zum Anlaufpunkt

Krisenstimmung am chinesischen Aktienmarkt: US-Botschaftspost zu Giraffen wird Anlaufstelle für frustrierte Kleinanleger.

Der Aktienmarkt Chinas befindet sich in einer Krise. Bürgerinnen und Bürger nutzen daher vermehrt soziale Medien, um ihren Frust abzulassen. Unter einem Post der US-Botschaft in Peking, der sich mit dem Schutz frei lebender Giraffen beschäftigt, versammeln sie sich, um ihren Unmut kundzutun. Bis Sonntag gingen auf dem chinesischen Äquivalent zu Twitter, Weibo, 130.000 Kommentare ein.

Dabei hatten viele der Beiträge nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. So schreibt ein sarkastischer Nutzer: "Können Sie nicht einige Raketen erübrigen, um die Börse in Shanghai wegzubomben?".

Ein anderer Weibo-Nutzer bezeichnet den Account der US-Botschaft als "Klagemauer der chinesischen Kleinanleger". Von Seiten der US-Botschaft gab es zunächst keine Stellungnahme zu diesem Phänomen. Die chinesischen Behörden haben die Möglichkeit, einzelne Beiträge über die Wirtschaft und den Aktienmarkt zu löschen, wenn sie diese als besonders negativ empfinden und eine größere Öffentlichkeit erreichen.

Diese Zensur hat zur Folge, dass die chinesischen Bürgerinnen und Bürger auf alternative Wege ausweichen, um ihren Unmut über die aktuelle Lage auszudrücken. Trotz einer Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Ende der Coronakrise, leidet das exportabhängige Land weiterhin unter einer schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt und einem schwachen Binnenkonsum, der die Preise seit Monaten sinken lässt.

Diese wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch an den chinesischen Börsen wider: Der Aktienindex CSI300 ist im Januar um 6,3 Prozent gefallen. Die Maßnahmen der Regierung, welche zur Stärkung des Marktvertrauens eingeleitet wurden, konnten bisher nicht den gewünschten Effekt erzielen.

Ende Januar berichteten staatliche Medien von einer Kabinettssitzung unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Li Qiang, in der "energischere" Maßnahmen beschlossen wurden, um das Vertrauen in den Markt zu stärken.

Ein milliardenschweres Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des Aktienmarkts wird derzeit von der Volksrepublik erwogen. Inzwischen haben die chinesischen Behörden ihre Bemühungen verstärkt, um die Anleger zu beruhigen und optimistische Signale auszusenden.

Doch manchmal haben diese Aktionen das gegenteilige Ergebnis, wie jüngst ein Artikel des offiziellen Sprachrohrs "People's Daily" zeigt, in dem es heißt: "Das ganze Land ist voller Optimismus". Diese Schlagzeile wurde in den sozialen Medien eher verspottet als ernst genommen.

Ein Weibo-Nutzer schrieb in einem Beitrag unter dem Artikel über den Giraffenschutz der US-Botschaft: "Die gesamte Giraffengemeinschaft ist voller Optimismus". Die Unsicherheit in Bezug auf den chinesischen Aktienmarkt hält somit weiterhin an.

