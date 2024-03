Chinese Universe Publishing, Media Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Chinese Universe Publishing And Media-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,48 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,42 CNH liegt, was einem Unterschied von +14,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Ebenso ergibt die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage einen gleitenden Durchschnitt von 13,83 CNH, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 40,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und die Diskussionen in den sozialen Medien sich positiv auf das Unternehmen bezogen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Jedoch waren in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über die Aktie in den sozialen Medien zu sehen, was zu einer negativen Bewertung führt. Trotzdem zeigt die steigende Aufmerksamkeit, dass die Aktie immer noch im Fokus der Anleger steht, was zu einem positiven Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz eine gemischte Bewertung der Chinese Universe Publishing And Media-Aktie, wobei die positiven Aspekte überwiegen.