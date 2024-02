Chinese Universe Publishing, Media Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Chinese Universe Publishing And Media wird auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 13,61 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (14,32 CNH) um +5,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,6 CNH zeigt mit einer Abweichung von +5,29 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Zusätzlich hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Unsere Analysten haben auch die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut" Einstufung für die Aktie führt. Darüber hinaus ergibt sich auch aus der Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Chinese Universe Publishing And Media als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 45,86 und der RSI25 für 25 Tage bei 47,1, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.