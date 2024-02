Chinese Universe Publishing, Media Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Chinese Universe Publishing And Media wurde kürzlich genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität zeigte interessante Ausprägungen, wobei die Aktivität deutlich abnahm und daher eine "Schlecht"-Einschätzung ergab. Die Rate der Stimmungsänderung blieb während dieses Zeitraums nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht sieht es jedoch positiver aus. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Chinese Universe Publishing And Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 13,61 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,46 CNH lag, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht - also eine "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (13,67 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein, mit Werten von 40,9 für RSI7 und 44,05 für RSI25. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war zuletzt neutral gegenüber Chinese Universe Publishing And Media, wobei die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Die Optimierungsprogramme ergaben jedoch mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.