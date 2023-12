Chinese Universe Publishing, Media Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Chinese Universe Publishing And Media wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chinese Universe Publishing And Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,34 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,66 CNH weicht somit um +9,9 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,99 CNH über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Chinese Universe Publishing And Media wurde sowohl auf harten Faktoren wie Bilanzdaten als auch auf weichen Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. Soziale Plattformen zeigten überwiegend positive Kommentare, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs "Gut" und ein "Schlecht", was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich der Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,65 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.