United Utilities Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei United Utilities wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der United Utilities derzeit bei 1018,66 GBP. Der Aktienkurs liegt bei 1043 GBP, was einen Abstand von +2,39 Prozent bedeutet. Der Gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1057,68 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysten geben eine neutrale Bewertung ab, da 0 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1290 GBP, was einer positiven Entwicklung um 23,68 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von United Utilities im letzten Jahr eine Rendite von 8,34 Prozent erzielt, was 2,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.