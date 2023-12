Chinese People Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Chinese People verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,75 Prozent, was 8,18 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Energiesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -10,57 Prozent, und Chinese People liegt aktuell 8,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Chinese People 2, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 12 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Chinese People liegt bei 42,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Aktie im Netz im üblichen Rahmen liegen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Chinese People kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chinese People jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chinese People-Analyse.

Chinese People: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...