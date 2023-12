Chinese People Aktie: Alles nach Plan!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung gegenüber Chinese People in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Dies führt dazu, dass das Unternehmen von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Chinese People vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chinese People aktuell bei 0,03 HKD liegt. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0.026 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,33 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht die aktuelle Differenz von -13,33 Prozent einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis dieser Analyse lautet daher ebenfalls "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 9,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 9,32). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Chinese People-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Chinese People daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.