Chinese Estates-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Chinese Estates-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf der Analyse der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,2 HKD, was einem Unterschied von -41,75 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von 2,06 HKD entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,5 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Chinese Estates ist neutral, da in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Aktie wird daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Chinese Estates-Aktie einen Wert von 84,21 für RSI7 und 70,11 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung gemäß dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.