Chinese Estates Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Chinese Estates-Aktie zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat nicht signifikant verändert hat. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Chinese Estates liegt bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 73,91 eine Überkauftheit an. Beide Werte führen zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung der Kommentare neutral war und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird auch hier eine neutrale Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chinese Estates-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,94 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,14 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung nach dieser Methode. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung.

Insgesamt erhält die Chinese Estates-Aktie daher durch die verschiedenen Analysen ein schlechtes Rating.