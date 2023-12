Chinese Estates Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Chinese Estates-Aktie beträgt der RSI25 91,04, was auf eine "Schlecht"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hindeutet.

Bei der Analyse der Stimmung von Anlegern in den sozialen Medien ergaben sich neutrale Kommentare und Themen rund um Chinese Estates. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chinese Estates-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1,16 HKD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Chinese Estates-Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.