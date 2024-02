Chinese Estates Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung der Anleger bei Chinese Estates ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder positiv noch negativ Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Dies ergibt sich auch aus der Analyse der Anzahl der Beiträge und der Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum, die eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen aufweisen. Auch die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was als "schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Werte, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Chinese Estates aus den verschiedenen Analysen.

