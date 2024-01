Chinese Estates Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Chinese Estates diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 für Chinese Estates liegt der aktuelle Wert bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird dem Wertpapier eine "neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Chinese Estates überkauft ist, was zu einer "schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussion über Chinese Estates wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chinese Estates-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -38,69 Prozent aufweist, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "schlecht"-Rating.