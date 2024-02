Chinese Estates Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Stimmung und Diskussion rund um die Aktien von Chinese Estates wird sowohl durch Bankanalysen als auch durch langfristige Stimmungsbilder unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl und Veränderung der Beiträge über einen längeren Zeitraum können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage darstellen. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Chinese Estates in Bezug auf diese Faktoren untersucht.

Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung für Chinese Estates weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Chinese Estates bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chinese Estates-Aktie beträgt aktuell 30, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Chinese Estates in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass die Chinese Estates derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -36,78 Prozent über dem Trendsignal, was die Einstufung als "Schlecht" ergibt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage wird die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Chinese Estates in allen Bereichen das Rating "Neutral".