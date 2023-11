Chindata Holdings Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chindata-Aktie liegt bei 89,86, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz für Chindata, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen gemessen, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine positive Abweichung des letzten Schlusskurses von +13,16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chindata-Aktie somit ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.