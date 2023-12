Chindata Holdings Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chindata-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation, da er bei 5 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 beträgt 57 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Chindata liegt bei 7,57 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,59 USD liegt, was einem Abstand von +13,47 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 8,66 USD, was einer Differenz von -0,81 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung ist hingegen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In den letzten Wochen hat sich jedoch die Stimmung in der Internet-Kommunikation deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.