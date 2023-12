Chindata Holdings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Chindata-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet, um Anlegern Informationen über die aktuelle Situation des Unternehmens zu liefern. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,45 USD liegt, was einer Abweichung von +11,48 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 8,67 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -2,54 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chindata-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine eindeutige Veränderung festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über Chindata deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auch hier ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Schließlich wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (57,69 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,65 Punkte) zeigen, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Chindata somit auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.