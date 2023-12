Chindata Holdings Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der gleitende Durchschnittskurs der Chindata-Aktie liegt derzeit bei 7,56 USD, während der aktuelle Kurs bei 8,55 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von 13,1 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage und wird daher als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 8,65 USD, was einer Abweichung von -1,16 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Chindata-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Chindata-Aktie beträgt 30, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 60 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem Relative Strength-Index.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an neun Tagen negative Themen vorherrschten. Zudem wurden verstärkt negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Chindata diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Zusätzlich wurde das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität wurde als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte hingegen eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Chindata-Aktie daher als "Gut" eingestuft.