Chinatellite Communications Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei China Satellite Communications betrachten wir den RSI für Zeiträume von 7 und 25 Tagen. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 89,21 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Satellite Communications derzeit bei 18,46 CNH. Da der Aktienkurs derzeit bei 15,28 CNH liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -17,23 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine negative Differenz von -14,21 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Bei China Satellite Communications wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. In diesem Fall zeigt sich bei China Satellite Communications eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.