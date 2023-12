Chinatellite Communications Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Diskussionen über China Satellite Communications in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen gehäuft, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Die Aktie von China Satellite Communications wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für China Satellite Communications in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 68,83 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 66,84 im neutralen Bereich, was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt. Somit wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Satellite Communications verläuft aktuell bei 18,77 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 17,22 CNH liegt, was einen Abstand von -8,26 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt ebenfalls ein negatives Signal von -7,57 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".