Chinatellite Communications Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmungslage unter Anlegern bezüglich des Unternehmens China Satellite Communications war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt war die Diskussion an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung unter Anlegern hauptsächlich positiv, was die Redaktion dazu veranlasst, die Aktie mit "Gut" zu bewerten.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei China Satellite Communications festgestellt werden. Dieser Wandel kommt zustande, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten bei China Satellite Communications wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17,53 CNH für den Schlusskurs der China Satellite Communications-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,13 CNH, was einer Abweichung von -7,99 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,58 CNH, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält China Satellite Communications insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Satellite Communications liegt bei 72,26, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,29 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung für die China Satellite Communications-Aktie von "Schlecht".