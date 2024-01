Chinasoft Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Für Chinasoft ergibt sich dabei eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund durchschnittlicher Diskussionsintensität und einer kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Chinasoft eine Performance von -10,74 Prozent, was eine Underperformance von -10,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum IT-Sektor lag die Rendite von Chinasoft um 0,96 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Chinasoft aus unserer Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,79 im Vergleich zum Branchen-KGV von 42,65, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Chinasoft bei 5,42 HKD liegt und die Aktie somit die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,99 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +10,52 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".