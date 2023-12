Chinasoft Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Aktuell beträgt der RSI der Chinasoft-Aktie für die letzten 7 Tage 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 54,62 im neutralen Bereich. Demnach wird die Chinasoft-Aktie auch auf dieser Basis mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Neutral"-Rating für Chinasoft.

In Bezug auf die Dividende weist Chinasoft aktuell eine negative Differenz von -5,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Chinasoft zeigen in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung der Anlegerstimmung wider.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Chinasoft die Einschätzung "Neutral", da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert.

Insgesamt lässt die Analyse somit den Schluss zu, dass die Aktie von Chinasoft bezogen auf die Anlegerstimmung und die weichen Faktoren mit "Neutral" angemessen bewertet ist.