Chinasoft Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Chinasoft-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 43,14 angegeben, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Chinasoft-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,34 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Sektorvergleich liegt die Aktie sogar um 14,59 Prozent über dem Durchschnittswert.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Chinasoft-Aktie mit 1,01 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Chinasoft-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Chinasoft-Aktie eine neutrale Einstufung auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.