China’s jüngste Verschuldung nach der Covid-19-Pandemie lässt Forscher der Federal Reserve Bank of New York sich fragen, ob das Land eine Finanzkrise in den kommenden Jahren vermeiden kann. Die Folgen einer chinesischen Krise könnten sich auf den gesamten Globus auswirken, da sich eine schlechte Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wahrscheinlich auf die meisten Märkte übertragen würde. China hat… Hier weiterlesen