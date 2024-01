Chinas Zentralbank greift ein: Senkung des Reservesatzes für Geschäftsbanken

Regierungsinitiative zur Wirtschaftsbelebung: Unternehmen erhalten jetzt leichteren Zugang zu Krediten.

Die chinesische Regierung setzt weiterhin alles daran, die Wirtschaft im Land zu stabilisieren und zu unterstützen. Um Unternehmen dabei zu helfen, einfacher an Kredite zu gelangen, hat Chinas Notenbank erneut eine Maßnahme ergriffen.

Am Mittwoch kündigte Zentralbankchef Pan Gongsheng an, den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) ab dem 5. Februar um einen halben Prozentpunkt zu senken. Diese Entscheidung gilt als die kräftigste Kappung des Reservesatzes seit Dezember 2021.

Der RRR besagt, wie viel Prozent der Einlagen die Banken als Reserve halten müssen. Durch die Senkung erhalten die Banken mehr Spielraum zur Vergabe von Krediten. Das Resultat: Eine beeindruckende Summe von rund einer Billion Yuan (umgerechnet rund 128 Milliarden Euro), die dem Finanzsystem für Investitionen zur Verfügung steht.

Bei seinem Auftritt vor der Presse erläuterte Pan die Beweggründe der Notenbank und betonte somit die Bedeutung dieser Maßnahme.

Besonders auf dem internationalen Parkett sorgte die Nachricht für Aufsehen. In Hongkong verbesserte der Hang-Seng-Index seine Gewinne deutlich und beendete die Sitzung mit einem Plus von 3,6 Prozent – der größte Tagesanstieg seit zwei Monaten. Auch der Shanghaier Index konnte von der Senkung profitieren und legte um 1,8 Prozent zu.

Die chinesische Regierung hatte zuvor bereits großangelegte Schritte zur Stabilisierung des heimischen Aktienmarktes angekündigt. Laut der Agentur Bloomberg handelt es sich dabei um ein geplantes Maßnahmenpaket im Wert von rund 279 Milliarden Dollar.

Die PBOC hatte bereits in der Vergangenheit im September und März 2023 den RRR verändert, um dem Finanzsystem mehr Mittel zuzuführen. Allerdings hat sie jüngst den Leitzins – die sogenannte Loan Prime Rate (LPR) – nicht angetastet. Doch Experten gehen davon aus, dass die Zentralbank auch hier noch eine geldpolitische Lockerung vornehmen wird und den einjährigen LPR im Laufe des ersten Quartals senken wird.

Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in China basieren auf dieser Rate, weshalb eine Senkung einen weiteren Schub für die Wirtschaft bedeuten könnte.

Die Senkung des Mindestreservesatzes ist laut Xu Tianchen, Leitender Ökonom der Forschungs- und Analyseabteilung der Economist Group, ein klares Zeichen dafür, dass die PBOC das ganze Jahr über an einer lockeren Geldpolitik festhalten wird.

Diese Einschätzung wird von vielen geteilt, da das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut dem Nationalen Statistikamt (NBS) in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 nur um 1,0 Prozent gewachsen ist. Dies stellt einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Sommer dar, als ein Wachstum von 1,5 Prozent verzeichnet wurde.

Die Schwierigkeit für die Notenbank besteht darin, dass Zinssenkungen zur Konjunkturförderung den bereits bestehenden Preisverfall noch weiter beschleunigen könnten. Experten warnen, dass ein Großteil der Kredite in den Infrastruktursektor und auch in Überkapazitäten fließt, was zu zusätzlichem Deflationsdruck führen könnte.

Der China-Chefökonom der Deutschen Bank, Yi Xiong, prognostiziert für das Jahr 2024 ein BIP-Wachstum von 4,7 Prozent und erwartet, dass sich die Wirtschaft gegen Mitte des Jahres aus der Phase sinkender Preise lösen wird.

Für das gesamte Jahr könnte dann eine Inflationsrate von rund einem Prozent zu erwarten sein. Die Maßnahme der Senkung des Reservesatzes ist somit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Wirtschaftserholung in China.

