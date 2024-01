Chinas Wirtschaft im Aufschwung: Robustes Wachstum mit 5,2 Prozent Plus

Chinas Wirtschaft übertrifft Erwartungen: 5,2 Prozent Wachstum zum Jahresende, doch Herausforderungen bleiben bestehen.

Chinas Wirtschaft kommt auf die Überholspur zurück, doch Herausforderungen bleiben bestehen. Zum Jahresende hat sich das Wachstum beschleunigt und beläuft sich auf ein Jahresplus von 5,2 Prozent. Damit hat die Regierung ihr offizielles Ziel sogar übertroffen. Trotzdem liegen noch einige Herausforderungen vor der chinesischen Wirtschaft.

Die Wirtschaft wuchs im Gesamtjahr sowie im vierten Quartal um 5,2 Prozent, während das Regierungsziel bei rund fünf Prozent lag. Zuvor hatte die exportgetriebene Wirtschaft unter der schwachen globalen Nachfrage, dem kriselnden Immobilienmarkt und dem schwachen Binnenkonsum gelitten. Im März wird das Wachstumsziel für das kommende Jahr bekannt gegeben, wenn der Volkskongress zu seiner Jahrestagung zusammenkommt.

Trotz der anfänglichen Wirtschaftserholung nach dem Ende der strengeren Coronaregeln und einer Stabilisierung der Exporte im Dezember bleiben die Aussichten für die chinesische Wirtschaft ungewiss. Ausländische Unternehmen haben vermehrt Gewinne aus China abgezogen, was als Zeichen der anhaltenden Unsicherheit gewertet wird. Aus diesem Grund wirbt Chinas Ministerpräsident Li Qiang um ausländische Investitionen und kündigt an, dass sich China weiter öffnen wolle.

Im Gesamtjahr 2023 war der chinesische Außenhandel durch die schwächere globale Nachfrage geprägt. Die Exporte sanken um 4,6 Prozent und die Importe um 5,5 Prozent. Auch für das kommende Jahr bleiben die Herausforderungen für die chinesische Wirtschaft groß, weshalb deutsche Unternehmen darauf hoffen, dass Peking ihnen unter die Arme greift.

Zu den bestehenden Herausforderungen zählen unter anderem die Immobilienkrise, die immer noch große Auswirkungen auf den Markt hat. Große Immobilienentwickler haben massive Schulden angehäuft, was Risiken für das Bankensystem und die breitere Wirtschaft mit sich bringt.

Allein der chinesische Immobilienriese Evergrande hat Schulden in Höhe von über 300 Milliarden Dollar. Obwohl das Unternehmen im Januar 2022 einen Restrukturierungsplan ankündigte, konnte es sich bisher nicht mit seinen Gläubigern einigen. Der nächste Gerichtstermin steht Ende Januar an.

Die Zurückhaltung beim Konsum ist ebenfalls ein Problem für die Wirtschaft. Aufgrund der Unsicherheiten halten sich Chinesen sowohl bei kleineren als auch größeren Anschaffungen zurück. Der Konsum erholt sich langsamer als von den chinesischen Wirtschaftsplanern gehofft.

Auch für deutsche Unternehmen ist die Vertrauenskrise der Konsumenten ein Hindernis, so Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer (AHK) in Peking.

Die geringe Nachfrage hat auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise. Im Dezember sind die Preise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent gesunken, was bereits der dritte Monat in Folge mit einem Minus war.

Experten sehen in diesem Trend ein Warnzeichen für eine mögliche Deflation, die den Rückgang des allgemeinen Preisniveaus beschreibt. Dies kann zu einem Preisverfall führen, wenn Verbraucher aufgrund der Erwartung weiter sinkender Preise weniger kaufen und somit Umsatz und Investitionen von Unternehmen beeinträchtigen.

Eine langfristige Herausforderung für China ist die schrumpfende Bevölkerung aufgrund eines starken Geburtenrückgangs und der Überalterung der Gesellschaft. Bereits zum zweiten Mal in Folge ging die Bevölkerung im vergangenen Jahr zurück, während die Zahl der Todesfälle stieg.

Experten sehen die hohen Kosten für Wohnen, Bildung und Gesundheitsversorgung sowie die sinkende Heiratsbereitschaft als Gründe für diese besorgniserregende Entwicklung.

Weitere Herausforderungen ergeben sich für die chinesische Wirtschaft durch die geopolitische Lage. Die Spannungen zwischen Ost und West wirken sich auch auf die chinesische Industrie aus. Insbesondere im Wettlauf um die Entwicklung künstlicher Intelligenz hat die US-Regierung verschärfte Restriktionen für Chiplieferungen nach China beschlossen.

Zusätzlich stehen in den USA dieses Jahr Wahlen an, bei denen sowohl Republikaner als auch Demokraten voraussichtlich einen harten Kurs gegenüber China einschlagen werden. Sollte Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen, könnte dies besonders bitter für Peking werden.

Angesichts der politischen Spannungen wird auch hierzulande verstärkt über eine Abkopplungsstrategie in sicherheitsrelevanten Bereichen diskutiert. Eine abrupte Unterbrechung des Handels mit China würde zwar für die deutsche Wirtschaft teuer, wäre aber mittelfristig verkraftbar, so eine Studie. Dennoch sind die großen Volkswirtschaften in vielen Bereichen nach wie vor abhängig von Waren und Dienstleistungen aus Fernost.

