Chinas Wachsamkeit bei Shein-Börsengang: Signal für wachsenden Einfluss der Regulierungsbehörden

Shein unter Beobachtung trotz fehlendem Verkauf in China – Erinnerungen an Didi-Ermittlung und Zwangsdelisting werden wach.

Shein unterliegt trotz Nichtverkaufs in China weiter der Überprüfung. Der Prozess ruft Erinnerungen an die Untersuchung bei Didi hervor, die zur Zwangsabmeldung führte. Als der Fast-Fashion-Gigant Shein Ende des letzten Jahres Pläne für einen Börsengang in den USA bekannt gab, hoffte der Online-Händler, dass er nicht einer regulatorischen Überprüfung in China unterliegen würde.

Das Unternehmen hatte mehrere Gründe, zu glauben, dass es den Prozess vermeiden könnte: Obwohl in China gegründet, hat Shein noch nie Produkte im Land verkauft und verlegte vor Jahren seinen globalen Hauptsitz nach Singapur.

Zudem enthält die riesige Menge an persönlichen Nutzerdaten, die seine günstigen, trendigen Waren zu einem Rivalen von Amazon.com Inc. und Inditex SA’s Zara gemacht haben, keine Informationen über chinesische Käufer - was in der Theorie ein Sicherheitsrisiko darstellt, das Peking bei Didi Global Inc.’s US-IPO im Jahr 2021 gesehen hat und das zu ihrer anschließenden Zwangsabmeldung geführt hat.

Doch als das Unternehmen im November die China Securities Regulatory Commission um Klarheit bat, war der Regulierer unmissverständlich. Shein müsste trotz neuer Vorschriften, die die Überprüfung von Unternehmen vor einem Börsengang außerhalb Chinas regeln, einer Prüfung unterzogen werden.

Diese Enthüllung wirft einen Schatten auf das Debüt eines geschätzten Unternehmens im Wert von 90 Milliarden Dollar, das der fünftgrößte Börsengang eines Konsumgüterunternehmens aller Zeiten sein könnte und auf das viele Investoren gesetzt hatten, um den ins Stocken geratenen asiatischen IPO-Zug anzukurbeln.

Sie hat auch Befürchtungen wieder aufleben lassen, dass Peking während einer wirtschaftlichen Flaute möglicherweise erneut die Schrauben bei den Kapitalflüssen anziehen könnte, was ungewisse Auswirkungen auf chinesische Firmen mit Börsenplänen wie ByteDance Ltd. haben könnte.

Diese Informationen, bereitgestellt von mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die nicht namentlich genannt werden möchten, da sie nicht befugt sind, öffentlich zu sprechen, verdeutlichen die Schwierigkeiten, mit denen globale Unternehmen chinesischen Ursprungs konfrontiert sind.

Neben Shein haben Unternehmen wie TikTok Inc. von Bytedance und Temu von PDD Holdings Inc. große Anstrengungen unternommen, um sich von ihren Wurzeln zu distanzieren, in der Hoffnung, nicht im geopolitischen Kreuzfeuer zwischen Peking und westlichen Regierungen zu geraten und sich auch in China einer verstärkten Aufsicht gegenüberzusehen, die möglicherweise einen Keil in Börsenpläne im Ausland treibt.

Doch Sheins Erfahrungen zeigen die weitreichenden Befugnisse der chinesischen Regulierungsbehörden. "Shein hat viele Hersteller, Zulieferer und Partnerschaften in China. Auch wenn sie behaupten, dass ihr Hauptsitz außerhalb Chinas ist, sind viele ihrer Operationen im Land", sagte Tiffany Wong, Beraterin für Chinas Cyberspace- und Datenregulierung bei der Albright Stonebridge Group.

Die Cyberspace Administration of China untersucht nun Sheins Umgang mit Daten und Praktiken des Datenaustauschs im Zuge der regulatorischen Freigabe, die das Unternehmen benötigt, um in New York gelistet zu werden, so die informierten Personen. Das Wall Street Journal berichtete diese Woche über die CAC-Überprüfung. Die Überprüfung von Shein könnte Monate dauern und möglicherweise zu einer Verzögerung des Börsengangs führen, sagen Rechtsexperten.

In der Zwischenzeit haben US-Gesetzgeber die Securities and Exchange Commission aufgefordert, den Börsengang zu stoppen, bis sie bestätigt, dass das Unternehmen in seiner Lieferkette keine Zwangsarbeit einsetzt. Die CAC und die CSRC haben nicht auf Anfragen nach Kommentaren reagiert. Ein Sprecher von Shein hat nicht auf eine Anfrage nach Stellungnahme geantwortet.

Peking hat die Kontrolle über die Datensicherheit bei Unternehmen, die einen Börsengang im Ausland anstreben, verschärft, nachdem der Fahrdienst-Gigant Didi trotz der Bitte der Regulierungsbehörden, diesen aufgrund von Sicherheitsbedenken zu verschieben, im Jahr 2021 an die US-Börsen gegangen war.

Zwei Tage nach seinem Börsengang in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar begann die Internet-Regulierungsbehörde CAC eine Cybersicherheitsprüfung des Unternehmens, die in einer Strafe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar wegen Verstoßes gegen Gesetze endete, die die nationale Sicherheit gefährden. Didi wurde 2022 von den Börsen abgemeldet.

Anfang 2022 gaben die CAC und Regierungsbehörden, die von der Staatssicherheit bis zu Finanzmärkten alles überwachen, neue Vorschriften heraus, die eine Überprüfung von Unternehmen mit mehr als 1 Million Nutzern persönlicher Daten vorschreiben, bevor sie einen Börsengang im Ausland beantragen können.

Diese Vorschriften wurden von der CSRC im Februar 2023 ergänzt und die Aufsichtsbehörde betont, dass bei der Beurteilung der Börsengangsanfrage das Wesentliche und nicht die Form im Vordergrund steht. Trotz der Verlegung des Hauptsitzes nach Singapur im Jahr 2021 und der Eröffnung von Fertigungszentren in Südamerika kann Sheins Erfahrung als Warnung für andere Technologie- und E-Commerce-Unternehmen dienen.

TikTok und Temu, die beide in westlichen Ländern immens populär sind, werden wahrscheinlich eine Überprüfung nicht vermeiden können, wenn sie ihre Anteile auch außerhalb Chinas verkaufen wollen. "Selbst mit all der PR-Arbeit und dem Versuch, außerhalb Chinas Fuß zu fassen, muss man darüber nachdenken, wie die chinesische Regierung das sieht", sagte Wong von Albright Stonebridge. "Wenn man sich vor Augen hält, wie der gesamte Datenfluss innerhalb des Unternehmens aussieht, besteht immer noch eine Verbindung zu China."

Obwohl die Überprüfung von Shein völlig normal aussieht, erinnert die plötzliche Intervention der Daten- und Marktregulatoren an eine der dramatischsten Börsenanordnungen in der Geschichte chinesischer Unternehmen. Eine Untersuchung bei Didi führte dazu, dass ein nationaler Champion von den US-Börsen genommen wurde und das Unternehmen in einer Art regulatorischem Limbo gefesselt ist, aus dem es bis heute nicht vollständig entkommen ist.

Dennoch wird die Überprüfung die IPO-Pläne des Unternehmens nicht zwangsläufig zum Scheitern bringen und sie könnte größtenteils prozeduraler Natur sein, sagt Tom Nunlist, Senior Analyst bei der in Peking ansässigen Beratungsgesellschaft Trivium.

Die Überprüfung ist auch kein Hinweis darauf, dass Shein ins Visier genommen wird, insbesondere da die CAC in den letzten Monaten unter Druck stand, ihre Dateneinschränkungen für grenzüberschreitenden Verkehr zu lockern, fügte er hinzu.

China schlug im September eine Lockerung seiner strengen Regeln für den Ausgleich von Datenströmen vor, nachdem ausländische Unternehmen Bedenken über den schwierigen und langwierigen Prozess geäußert hatten, eine Sicherheitsbewertung zu erhalten. Die Datenschutzgesetze haben bei

Nachricht im Orginal