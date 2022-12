Chinas Staatschef Xi Jinping in Saudi-Arabien eingetroffen

RIAD (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping ist für einen Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen. Am Flughafen in der Hauptstadt Riad empfing ihn am Mittwoch unter anderem der saudische Außenminister Faisal bin Farhan, wie die staatliche Agentur SPA berichtete.

Am Donnerstag wird Xi nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman treffen. Die einst eher schwach ausgeprägten Beziehungen zwischen Riad und Peking haben sich in den vergangenen Jahren vertieft. Für Saudi-Arabien ist China heute ein wichtiger Handelspartner sowie größter Käufer von Rohöl.

Während Xi Jinpings dreitägiger Reise wollen beide Länder ihre Zusammenarbeit etwa in den Bereichen Energie und Verteidigung ausbauen. Die Reise des chinesischen Staatschefs folgt fünf Monate nach einem Besuch von US-Präsident Joe Biden in dem Königreich. Dieser hatte dabei den Führungsanspruch der USA in der Region bekräftigt. Die USA würden "kein Vakuum hinterlassen, das von China, Russland oder dem Iran ausgefüllt wird", sagte Biden damals./cir/DP/nas