Chinas Notenbank hält Leitzins MLF wie erwartet bei 2,5 Prozent

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Notenbank hat am Freitag den Leitzins MLF beibehalten. Der einjährige Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) bleibt auf 2,50 Prozent, wie die People's Bank of China (PBoC) am Freitag in Peking mitteilte. Die Entscheidung war von Analysten im Schnitt erwartet worden. Der Leitzins MLF liegt seit dem vergangenen Sommer bei 2,5 Prozent.

Zuletzt hatten Chinas Banken im Februar angesichts der schwachen Konjunktur und anhaltender Probleme am Immobilienmarkt ihre Kreditbedingungen gelockert. Der fünfjährige Schlüsselzins (Loan Prime Rate, LPR) war von 4,2 Prozent auf 3,95 Prozent gesenkt worden. Die LPR ist ein Durchschnittszins, der die Kreditzinsen der Banken misst.

Während die Notenbank den MLF-Zinssatz unverändert ließ, wurde dem Bankensystem Liquidität entzogen. Wie die Notenbank am Freitag ebenfalls mitteilte, wurden 94 Milliarden Yuan (rund 12 Milliarden Euro) abgezogen, um eine übermäßige Liquidität zu vermeiden.

Im Verlauf des Jahres erwarten Analysten eine weitere Lockerung der Kreditbedingungen, weil die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unter anderem mit einer Immobilienkrise und einem vergleichsweise schwachen Konsum zu kämpfen hat.

Experte Tommy Wu von der Commerzbank nannte das von der Führung in Peking avisierte Wachstumsziel von 5 Prozent für das laufende Jahr "ehrgeizig, da China nach wie vor mit starkem Gegenwind zu kämpfen hat". Wenn das Land das Wachstumsziel erreichen will, sind nach Einschätzung des Commerzbank-Experten "stärkere politische Anreize erforderlich"./jkr/jsl/mis