Chinas Nansha gibt der Öffnung und der Zusammenarbeit in der GBA neuen Schwung

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Der chinesische Staatsrat hat einen Gesamtplan zur Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao durch eine weitere Vertiefung der Öffnung im Nansha-Distrikt der südchinesischen Provinz Guangdong herausgegeben, wie aus einem am 14. Juni veröffentlichten Rundschreiben hervorgeht.Nansha wird diese Zusammenarbeit verstärken, um es zu einem Zentrum von strategischer Bedeutung zu machen, das mit Hongkong und Macao zusammenarbeitet und der Greater Bay Area (GBA) und darüber hinaus zugute kommt, heißt es in dem Rundschreiben. Der Distrikt wird die Zusammenarbeit und Öffnung in der GBA weiter vorantreiben, da er die Chance ergreift, sich vom geografischen Zentrum der Region zu einer funktionalen Schlüsselrolle zu entwickeln.Der Bezirk stellt eine wichtige Verbindung zu den städtischen Clustern in der GBA dar, da er als Guangzhous einziges Tor zu den Seewegen dient. „Etwa 38 Seemeilen von Hongkong und 41 Seemeilen von Macao entfernt, kann Nansha die 11 Städte der GBA und die internationalen Flughäfen von Guangzhou, Shenzhen und Hongkong innerhalb eines Radius von 100 Kilometern anbinden", sagte Dong Ke, Bürgermeister von Nansha. Der Bezirk hat den Bau eines „halbstündigen Verkehrskreises" seit Beginn des Baus des GBA auf die Überholspur gesetzt. Das schafft eine solidere Grundlage für die Zusammenarbeit mit Hongkong und Macao, um Nansha zu einem Tor für eine Öffnung auf hohem Niveau zu machen, so die Volksregierung des Bezirks Nansha der Stadt Guangzhou.Bunte Container-LKWs pendeln durch das Hafengebiet von Nansha, das vom Brummen der Kräne dominiert wird, hin und her. Im Jahr 2021 wurde der Hafen zu einem der verkehrsreichsten Seehäfen der Welt, in dem bis zu 17,66 Millionen TEU-Container über das 135 Seewege umfassende Außenhandelsnetz verschifft wurden. Am 30. Mai 2022 verließ ein chinesisch-europäischer Güterzug den Hafen von Nansha, ein Schritt, der die Integration des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße mit der maritimen Seidenstraße des 21. Das multimodale Transportsystem Schienen-Wasser-Straße wurde durch den Vorgang der Nansha Port Railway ermöglicht, sagte Song Xiaoming, stellvertretender Generaldirektor der Guangzhou Port Company, und fügte hinzu, dass eine Zunahme der Güterzugverbindungen zwischen China und Europa den Bezirk in eine bessere Position versetzt, um die GBA beim Aufbau der Belt and Road zu unterstützen und mit dem Rest der Welt zu verbinden.Einkaufen und Verkaufen in die ganze Welt. Das Engagement für die Öffnung hat Nansha zu einer Drehscheibe für den grenzüberschreitenden E-Commerce gemacht. Bis heute sind insgesamt fast 600 Unternehmen in diesem Bereich registriert. Der Wert des Handels im grenzüberschreitenden E-Commerce stieg zwischen Januar und Mai im Vergleich zum Vorjahr um etwa 87 % auf rund 15 Milliarden RMB.Gleichzeitig rückt Nansha in der globalen Geschäftslandschaft immer mehr in den Vordergrund, da es auf dem besten Weg ist, sich zu einem brandneuen Zentrum für internationale Börsen zu entwickeln. Während der dauerhafte Standort des Greater-Bay Science Forum noch in Planung ist, wurde das jährliche Treffen des International Finance Forum (IFF) ununterbrochen abgehalten. Abgesehen davon wird Nansha eine neue Plattform für die GBA bilden, um die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des Gürtel und der Straße auszubauen. Auf diese Weise wird Nansha weiter in die regionale und globale Wirtschaft integriert.Nansha ist jetzt führend in der GBA in Sachen wissenschaftlich-technischer Innovation. Genauer gesagt sind hier über 620 Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Biotechnologie angesiedelt. Eine Reihe von einheimischen Hightech-Unternehmen wie Zhaoke Ophthalmology und CloudWalk Technology gingen an die Börse, und CAS Space Exploration, Guangdongs erstes Einhorn-Unternehmen in der kommerziellen Raumfahrt, wurde nach Nansha verlegt. Innovationen entstehen in einem schnelleren Tempo. Darüber hinaus hat sich der Distrikt weiterhin für gemeinsame wissenschaftlich-technische Innovationssysteme und -mechanismen zwischen Guangdong, Hongkong und Macao eingesetzt, wie die Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) beweist, die im September diesen Jahres ihren Vorgang aufnehmen wird. Das HKUST (GZ)-Projekt wiederum ermöglicht es Nansha, die Universitäten zu motivieren, ihre ureigene Rolle als Innovationsmotor wahrzunehmen. Außerdem wird um den Campus der HKUST (GZ) ein Industriepark für Unternehmer und Innovatoren aus Guangdong, Hongkong und Macao eingerichtet, um Synergien zwischen Regierung, Industrie, Universitäten und Forschungsinstituten zu schaffen.Nansha wurde als neue Zone auf staatlicher Ebene und als Teil der Pilot-Freihandelszone China (Guangdong) gegründet und hat sich von einer Demonstrationszone für die umfassende Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao zu einem weltweit agierenden Spediteur von strategischer Bedeutung für eine engere Zusammenarbeit mit Hongkong und Macao entwickelt. Das bedeutet, dass der Distrikt eine immer wichtigere Rolle in den nationalen Entwicklungsstrategien spielen muss. 