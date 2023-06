Chinas Banken senken Kreditzinsen

PEKING (dpa-AFX) - Nach Leitzinssenkungen der chinesischen Notenbank senken auch die großen chinesischen Banken ihre Kreditzinsen. Die Zinsen für ein- und fünfjährige Kredite wurden um jeweils 0,1 Prozentpunkte auf 3,55 beziehungsweise 4,2 Prozent verringert, wie die Notenbank der Volksrepublik am Dienstag in Peking mitteilte. Der Schritt war erwartet worden, nachdem die Zentralbank ihre Leitzinsen in der vergangenen Woche reduziert hatte. In der fünfjährigen Laufzeit hatten Experten allerdings eine etwas deutlichere Kürzung der Bankzinsen erwartet.

Wie auch jetzt folgen die chinesischen Geldhäuser den Zinsschritten der Notenbank normalerweise zeitnah, es gibt allerdings Ausnahmen von dieser Regel. Gemessen werden die Kreditzinsen an der sogenannten "Loan Prime Rate" (LPR) - das ist ein Durchschnittszins von 18 ausgewählten Banken, den diese besonders kreditwürdigen Kunden einräumen.

Die Zentralbank will der Wirtschaft mit ihren moderaten geldpolitischen Lockerungen unter die Arme greifen, weil diese sich nur langsam von der einst strikten Corona-Politik der politischen Führung erholt. Spekuliert wird seit einigen Tagen darüber hinaus über zusätzliche Staatshilfen, die bisher aber auf sich warten lassen./bgf/tih