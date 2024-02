Chinas Außenminister nicht bei G20-Treffen in Brasilien

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Chef-Diplomat Wang Yi wird nicht zum Außenministertreffen der G20-Staaten nach Rio de Janeiro reisen. Stattdessen werde sein Vize Ma Zhaoxu China vertreten, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Mittwoch in Peking. Wang könne aus "terminlichen Gründen" nicht teilnehmen, hieß es. Zuvor war der Chinese in der vergangenen Woche zur Münchner Sicherheitskonferenz gekommen und hatte danach Spanien und Frankreich besucht. Das Treffen der Außenminister 20 wichtiger Industrie- und Schwellenländer in der brasilianischen Metropole beginnt an diesem Mittwoch. Für Deutschland reist Außenministerin Annalena Baerbock an. Themen des Treffens dürften auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage in Nahost sein./jon/DP/jha