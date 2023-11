Chinas Außenhandel im Oktober deutlich rückläufig

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel ist im Oktober deutlich geschrumpft. Verglichen mit demselben Vorjahresmonat lag der Rückgang bei Exporten und Importen bei 2,5 Prozent, wie die chinesische Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Demnach stand ein Plus von 3 Prozent bei den Importen einem Minus von 6,4 Prozent bei den Exporten gegenüber. Experten hatten vorab mit weniger deutlich sinkenden Exporten gerechnet. Allerdings überraschte der Zuwachs bei den Importen, für die Analysten einen Rückgang erwartet hatten.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kämpft derzeit mit einer Immobilien-Krise und einer schwachen globalen Nachfrage. Die Außenhandelszahlen für September hatten Beobachter positiver gestimmt, weil sich darin eine Stabilisierung angedeutet hatte. Im Vergleich zum Vormonat September sank die Summe von Importen und Exporten im Oktober allerdings um 5,2 Prozent./jon/DP/zb