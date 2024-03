Chinalin Securities Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Chinalin Securities liegt bei 45,45, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 40,8 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Negative Diskussionen wurden in diesem Zeitraum nicht aufgezeichnet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein schlechtes Rating für die Chinalin Securities-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 13,99 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,71 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem schlechten Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Chinalin Securities in den letzten 12 Monaten um mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Finanzsektor. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter.

Insgesamt führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.