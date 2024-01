Chinalin Securities Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Analyse von Chinalin Securities zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chinalin Securities somit die Einschätzung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Chinalin Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,32 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +1,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite sogar um 3,71 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Chinalin Securities ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (45) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (44,14) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Chinalin Securities als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +1,2 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal, da die Differenz bei +2,79 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.