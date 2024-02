Chinalin Securities Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Chinalin Securities hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 18,12 Prozent darstellt, da der Durchschnitt in diesem Sektor bei -5,04 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -8,17 Prozent, und Chinalin Securities liegt aktuell 21,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chinalin Securities von 11,63 CNH sich mit -17,63 Prozent Entfernung vom GD200 (14,12 CNH) befindet, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,92 CNH auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Chinalin Securities-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Chinalin Securities in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".